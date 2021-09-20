Люди начали приносить цветы к университету в Перми после стрельбы. Видео с места

Возле Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) образовался стихийный мемориал. Жители начали приносить цветы к восточному входу здания, в котором 20 сентября произошла стрельба.

На кадрах видно, что у восточного входа в университет поставили несколько парт — на них люди складывают цветы и с устанавливают свечи в память о погибших и пострадавших во время стрельбы.

Еще один стихийный мемориал в память о жертвах организовали в Казани в Ленинском саду. Его сделали из школьных парт, которые покрыли бордовой тканью. Кроме того, возле них мольбертах установили таблички с надписью: «Пермь, Скорбим. Казань».

Трагедия в Перми случилась утром 20 сентября: предположительно, студент вуза пришел в один из корпусов с гладкоствольной винтовкой и открыл огонь. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен. СМИ сообщили, что он скончался в больнице.

21 сентября в Перми объявили днем траура: в регионе отменили занятия во всех школах, колледжах и техникумах.