Перестрелка возле здания ФСБ России на Лубянке произошла в седьмом часу вечера, когда на улице было много прохожих. О реакции людей на стрельбу «360» рассказала очевидица, работающая в кофейне неподалеку.

Началось это примерно в 18:10. Звуки были очень отдаленные, я бы не поняла [о чем речь], если бы не прочитала новости. Что характерно: никто не паниковал, все люди как шли, так и шли, я не видела, чтобы кто-то бежал. Автобусы сразу прекратили движение, все было перекрыто. очевидец.

Собеседница дошла до кофейни, постучала, ей открыли. По ее словам, сотрудникам заведений вблизи Лубянской площади полицейские «сказали перекрыть все двери», что и было сделано.

«Потом, как я понимаю, была вторая часть стрельбы, когда кого-то нейтрализовали. И после этого люди на улице побежали», — добавила девушка.

Сотрудница рассказала, что после этого людей на улицах «стало намного меньше: все либо ждут, либо прячутся».