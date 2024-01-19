Общество 19 января 2024, 13:49 «Люди чувствуют развитие страны». Песков — о показателе доверия Путину Песков: уровень доверия Путину остается высоким, люди чувствуют развитие страны РИА «Новости»

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Цифры красноречиво говорят о том, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину остается стабильно высоким, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На брифинге он подчеркнул, что жители страны ощущают и результат работы, и поступательное развитие государства.

«Здесь достаточно стабильный, высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих-многих лет», — указал официальный представитель Кремля.

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По словам Пескова, это действительно говорит об одобрении людьми того, что делает президент на своем посту, показывает, что и при наличии каких-то неизбежных проблем россияне все равно чувствуют результаты работы главы государства.

«Они чувствуют поступательное движение в развитии страны», — выразил уверенность пресс-секретарь Путина.

Обеспечивать это развитие, как подчеркнул он, удается зачастую благодаря круглосуточной работе.

«Цифры об этом достаточно красноречиво говорят. Но цифры в данном случае не главное, главное — это ощущение людей», — заключил представитель Кремля.

По данным нового опроса фонда «Общественное мнение», доверие Путину выражают 79,8% граждан. Участие в исследовании приняли 1500 респондентов. Положительную оценку работе президента дал 81% опрошенных.