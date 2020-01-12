«Люди будут меньше покупать отраву»: Стерлигов увидел плюсы в возможном подорожании черного хлеба в России

Предприниматель Герман Стерлигов по-своему оценил вероятное подорожание черного хлеба в России. Во время беседы с «360» он отметил, что хлеб в сетевых магазинах продается «отравленный», так как зерно обрабатывают во время хранения химикатами, а при выпечке используют дрожжи. Именно поэтому пусть дорожает, считает Стерлигов.

«Это (хлеб из магазинов — прим. ред.) есть нельзя. Не важно сколько это стоит. Чем дороже, тем лучше, чтобы люди меньше покупали этой отравы. Мы повышать цены не планируем. У нас планируется понижение цен. Мы повышаем количество выпекаемых буханок — уже 75 в день. Для вас — это ничтожное количество, но для нас, для крестьян, это заметное количество», — сказал Стерлигов.

Предприниматель призвал всех, чтобы не зависеть от цен на продукты, уехать из города и самим начать сеять рожь и печь хлеб.

«И тогда все будет хорошо. И детки будут при деле, и сами люди будут здоровы, и настроение у них будет хорошее. Они не будут переживать, сколько стоит отрава из [торговых] сетей», — добавил Стерлигов. Чтобы не было никаких возмущений по-поводу роста цен, нужно создавать свои крестьянские хозяйства, а излишки собственных продуктов продавали «несчастным, которые остались в городах».

Ранее эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба в России на 7% из-за низкого урожая ржи в 2019 году. Сдержать цены на рожь сможет ограниченный спрос из-за импорта муки из Белоруссии или замены производителями на муку второго сорта, пишет сайт «Утро.ру».