Людей, которые живут с больными COVID-19, будут дважды тестировать в Москве
Заммэра добавила, что две трети столичных пациентов, которым потребовалась госпитализация, занимались самолечением. Слова Раковой привел RT в своем Telegram-канале.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве откроют 12 дополнительных центров компьютерной томографии.
Ракова заметила, что ситуация с коронавирусом в столице РФ остается напряженной.
В России за последние сутки выявили рекордное число случаев COVID-19. Его подтвердили у 27 543 человек, среди них 7918 — жители столицы.
Ухудшение эпидемической ситуации повлекло за собой ввод новых ограничений по стране. Кроме того, сообщил сайт RT, Роспотребнадзор не исключил продления мер против коронавируса в школах до 2022 года.
В ведомстве считают, добавило ИА Nation News, что вакцинация российским препаратом «ЭпиВакКорона» будет сезонной. Препарат уже развезли по регионам для пострегистрационных испытаний.