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    27 ноября 2020, 11:42

    Людей, которые живут с больными COVID-19, будут дважды тестировать в Москве

    Александра Ломейко, Юлия Булыгина

    В Москве будут дважды тестировать тех, кто живет с пациентами с подтвержденным коронавирусом. Об этом объявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
    Людей, которые живут с больными COVID-19, будут дважды тестировать в Москве

    Заммэра добавила, что две трети столичных пациентов, которым потребовалась госпитализация, занимались самолечением. Слова Раковой привел RT в своем Telegram-канале.

    В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве откроют 12 дополнительных центров компьютерной томографии.

    Ракова заметила, что ситуация с коронавирусом в столице РФ остается напряженной.

    В России за последние сутки выявили рекордное число случаев COVID-19. Его подтвердили у 27 543 человек, среди них 7918 — жители столицы.

    Ухудшение эпидемической ситуации повлекло за собой ввод новых ограничений по стране. Кроме того, сообщил сайт RT, Роспотребнадзор не исключил продления мер против коронавируса в школах до 2022 года.

    В ведомстве считают, добавило ИА Nation News, что вакцинация российским препаратом «ЭпиВакКорона» будет сезонной. Препарат уже развезли по регионам для пострегистрационных испытаний.