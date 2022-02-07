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    07 февраля 2022, 03:00

    Любые способы самообороны при вторжении в жилье захотели разрешить в России

    Депутаты ГД предложили дать россиянам право применять любые способы самообороны

    Дарья Бунякова

    Депутаты Госдумы предложили дать возможность россиянам прибегать к любыми способом самообороны при незаконном проникновении в их жилище. Законопроект об этом уже направили на рассмотрение в правительство и Верховный суд.

    Любые способы самообороны при вторжении в жилье захотели разрешить в России

    В своем документе депутаты предложили разрешить россиянам защищать свою жизнь всеми доступными способами. При этом речь идет о случаях, когда кто-то незаконно проникает в дом или квартиру.

    «Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — привела газета «Известия» цитату из пояснительной записки.

    Авторы законопроекта хотят внести изменения в Уголовный кодекс. Они подчеркнули, что далеко не всегда злоумышленники врываются в дома для кражи имущества. Иногда такие проникновения приводят к убийствам, изнасилованиям или похищениям людей.

    Депутаты напомнили, что сейчас самооборона россиян ограничена определенными рамками, хотя преступники не ограничиваются ничем. Свой законопроект они направили на отзыв в правительство и Верховный суд.