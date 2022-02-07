Любые способы самообороны при вторжении в жилье захотели разрешить в России

Депутаты Госдумы предложили дать возможность россиянам прибегать к любыми способом самообороны при незаконном проникновении в их жилище. Законопроект об этом уже направили на рассмотрение в правительство и Верховный суд.

В своем документе депутаты предложили разрешить россиянам защищать свою жизнь всеми доступными способами. При этом речь идет о случаях, когда кто-то незаконно проникает в дом или квартиру.

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — привела газета «Известия» цитату из пояснительной записки.

Авторы законопроекта хотят внести изменения в Уголовный кодекс. Они подчеркнули, что далеко не всегда злоумышленники врываются в дома для кражи имущества. Иногда такие проникновения приводят к убийствам, изнасилованиям или похищениям людей.

Депутаты напомнили, что сейчас самооборона россиян ограничена определенными рамками, хотя преступники не ограничиваются ничем. Свой законопроект они направили на отзыв в правительство и Верховный суд.