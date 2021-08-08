Любви россиян стоять в очереди при посадке на самолет нашлось объяснение

Многие россияне любят стоять в очереди при посадке на самолет. Этому нашлось несколько причин: скука, страх и желание занять место на полке для ручной клади. К такому выводу пришли эксперты одного из сервисов поиска билетов.

Большинство участников опроса (32%) заявили, что они предпочитают стоять в очереди, потому что «скучно сидеть и ждать, а так процесс идет», сообщила Lenta.ru.

Еще 28% пассажиров признались, что встают в очередь, потому что боятся пропустить рейс. Четверть респондентов объяснили, что хотят попасть в салон первыми и занять полку для ручной клади. Каждый десятый стоит в очереди на посадку, потому «все так делают». У 5% срабатывает привычка из советского прошлого, поэтому они ждут вылета стоя.

При этом 46% респондентов заявили, что никогда не стоят в очередях на посадку и садятся в самолет последними.

Ранее сервис для планирования путешествий выяснил, что россияне больше всего любят делать во время полета. Оказалось, что 69% туристов нравится листать бортовые журналы, 57,5% смотрят фильмы и сериалы, а 41,8% читают книги.