Любовница Ефремова начала судиться из-за съемной квартиры

Актриса Дарья Белоусова подала в суд на хозяйку съемной квартиры, в которой жила с осужденным артистом Михаилом Ефремовым. Она намерена вернуть себе более 300 тысяч рублей.

Белоусову подозревают в любовных отношениях с Ефремовым, осужденным за смертельное ДТП. Актриса в середине января подала иск в в Басманный районный суд на хозяйку съемной квартиры Анну Захерман, сообщил сайт kp.ru. Она потребовала вернуть 317 тысяч рублей, в которые входит страховой депозит за квартиру и оплата за 2,5 месяца проживания.

По словам Белоусовой, после суда над Ефремовым ее выселили из квартиры, не вернув озвученную сумму. Сама Захерман спустя несколько недель после ДТП говорила, что Ефремов вместе с любовницей причинили ей материальный ущерб на сумму 365 тысяч рублей. Она пояснила, что пара сломала холодильник, разбила окно, прожгли текстиль и украли пылесос.

Коллеги Ефремова считают, что съемное жилье оплачивал актер. Как уточнил сайт, Белоусова зарабатывала на жизнь, играя в театре «Современник». Но спектаклей с ее участием стало значительно меньше после ареста Ефремова.

Михаил Ефремов вечером 8 июня устроил ДТП в центре Москвы. Он врезался в фургон доставщика Сергея Захарова, скончавшегося в реанимации. . Актера признали виновным и дали ему 7,5 года колонии.