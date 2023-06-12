Общество 12 июня 2023, 09:15 «Любовь к Родине — наш духовный огонь». Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем России Врио главы ДНР Пушилин поздравил соотечественников с Днем России Telegram

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил земляков с Днем России. Видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Дорогие соотечественники, с Днем России! Жители Донбасса сегодня испытывают особые чувства: впервые мы отмечаем это знаменательное событие в составе великой Родины и с гордостью поднимаем наш родной триколор в знак того, что России была, есть и будет всегда», — заявил он.

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По словам Пушилина, любовь к России, верность стране — «это наш духовный огонь». Врио главы ДНР подчеркнул, что он горит в каждом, кто защищает страну на фронте и трудится в тылу, кто готов жертвовать всем ради интересов Родины.

«Он есть в каждом нашем солдате, враче, учителе, шахтере, металлурге. Его нельзя погасить, он только набирает силу, ведя нас к победе и развитию», — отметил Пушилин.

В этот день миллионы людей объединяют самые светлые чувства, гордость за Родину, за подвиги и достижения наших предков, добавил он. А также горячее желание заботиться о настоящем и будущем отечества. Пушилин заключил, что россияне обязаны сделать все возможное, чтобы страна становилась сильнее и благополучнее.

Ранее с Днем России соотечественников поздравили космонавты с МКС. Они подчеркнули, что Россия для них больше, чем место, в котором они родились и живут.