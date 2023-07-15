Общество 15 июля 2023, 18:13 «Любой террор — зло». Собчак отреагировала на предотвращение покушения на нее Журналистка Ксения Собчак поблагодарила службы за предотвращенное покушение на нее РИА «Новости»

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Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на задержание членов группировки, готовившей покушение на нее и главреда RT Маргариту Симоньян. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка усомнилась в том, что все было действительно так, однако поблагодарила службы за их работу.

По словам Собчак, если сообщения о подготовке покушения правдивы, то она благодарна всем причастным к предотвращению покушения службам.

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«Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких „но“», — отметила Ксения Собчак.

Днем 15 июля ФСБ сообщила о задержании группы лиц, которые по указанию СБУ готовили покушение на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. За совершение каждого убийства им обещали по полтора миллиона рублей. Лидер группировки рассказал, что его поймали в месте, где он планировал забрать оружие. По его словам, он лично следил за главредом RT, за что получил вознаграждение.