15 июля 2023, 18:13
«Любой террор — зло». Собчак отреагировала на предотвращение покушения на нее
Журналистка Ксения Собчак поблагодарила службы за предотвращенное покушение на нее
Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на задержание членов группировки, готовившей покушение на нее и главреда RT Маргариту Симоньян. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» журналистка усомнилась в том, что все было действительно так, однако поблагодарила службы за их работу.
По словам Собчак, если сообщения о подготовке покушения правдивы, то она благодарна всем причастным к предотвращению покушения службам.
Реклама
«Если нет, и смысл был просто поставить меня в одном предложении с Симоньян, то — это обычная подлость. В любом случае, хочу в очередной раз сказать, что любой террор — зло, без всяких „но“», — отметила Ксения Собчак.
Днем 15 июля ФСБ сообщила о задержании группы лиц, которые по указанию СБУ готовили покушение на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. За совершение каждого убийства им обещали по полтора миллиона рублей. Лидер группировки рассказал, что его поймали в месте, где он планировал забрать оружие. По его словам, он лично следил за главредом RT, за что получил вознаграждение.
Задержания
СБУ
Ксения Собчак
ФСБ
Реклама
Реклама