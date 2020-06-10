«Любой переходный период дает сбой». Эксперт — о проблеме с доставкой посылок из-за рубежа
Эксперт Торгово-промышленной палаты России Илья Тимошин обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» задержки зарубежных посылок россиян на таможне из-за изменений требований службы.
«Это нормально, как любой переходный период дает сбой. Здесь получилась небольшая накладочка. Если раньше, например, сто посылок в декларации было [разрешено — прим. ред.], то сейчас двадцать. То есть, в пять раз увеличилась операционная деятельность», — обратил внимание специалист.
Он выразил уверенность, что это ненадолго, поскольку российская таможня высокотехнологична. Для оптимизации операционных процессов нужно какое-то время. Тимошин заверил, что поводов для переживаний здесь нет, все восстановиться и будет хорошо работать.
«Заказы будут обрабатываться в те же сроки, просто для государства будет политика прихода посылок и их обработки более прозрачная», — заметил эксперт.