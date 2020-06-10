«Это нормально, как любой переходный период дает сбой. Здесь получилась небольшая накладочка. Если раньше, например, сто посылок в декларации было [разрешено — прим. ред.], то сейчас двадцать. То есть, в пять раз увеличилась операционная деятельность», — обратил внимание специалист.

Он выразил уверенность, что это ненадолго, поскольку российская таможня высокотехнологична. Для оптимизации операционных процессов нужно какое-то время. Тимошин заверил, что поводов для переживаний здесь нет, все восстановиться и будет хорошо работать.

«Заказы будут обрабатываться в те же сроки, просто для государства будет политика прихода посылок и их обработки более прозрачная», — заметил эксперт.