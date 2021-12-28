Несчастный случай привел в инвалидное кресло. Любое пожертвование поможет 20-летнему Валере Вологжанину

Несчастный случай в жизни Валеры Вологжанина привел его к инвалидности, и теперь помочь могут только неравнодушные люди. Мальчик рос в Кировской области. После школы мечтал окончить техникум, остаться работать в своей родной деревне Пестерево. В старших классах он работал на пасеке и получал первые деньги, помогал маме и сестре. Любил купаться в реке, рыбачить с друзьями. Там жарким августовским днем 2017 года произошел несчастный случай.

Валера в очередной раз нырнул, но обратно вместе со всеми не вынырнул. Друзья забили тревогу, а когда его, наконец, нашли и вытащили из воды, он уже почти захлебнулся.

Валеру спасло счастливое стечение обстоятельств — самолетом санавиации его удалось максимально быстро доставить в центр травматологии Кирова — за 220 километров от дома. Оказалось, что из-за удара о дно Валера получил очень тяжелую травму — оскольчатый перелом двух позвонков, ушиб спинного мозга.

После операции и длительного лечения его выписали домой, но все планы на жизнь пришлось позабыть. Из-за тетрапареза практически полностью отнялись ноги.

Вместо работы в любимом сельском хозяйстве трудолюбивого и активного молодого человека ждало инвалидное кресло.

Как помочь мальчику?

Помочь мальчику может одна лишь продолжительная, упорная реабилитация. За эти четыре года ему удалось пройти всего два курса. Но даже это дало заметный результат: Валера уже может сам есть, умываться, чистить зубы. Пересаживается с кровати в коляску и обратно. Встает к шведской стенке.

Недавно мальчик начал ходить в динамических ходунках. Но средств в семье крайне мало, и мама не может продолжать лечение сына одна.

Курс, который поможет Валере самостоятельно передвигаться, стоит 554 400 рублей.

Давайте под Новый год сделаем этому упорному молодому человеку такой нужный подарок! Пока после травмы прошло еще не так много времени, еще можно изменить жизнь Валеры к лучшему, ведь прогресс после каждого профессионального курса виден на лицо.

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