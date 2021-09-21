«Любят подражать Западу». В Профсоюзе студентов назвали причины трагедии в Перми

Причиной трагедии в Пермском университете стало то, что студентам мало рассказывают о правилах безопасности в случае таких вооруженных нападений. Об этом зампред Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный заявил ОСН.

Студентам чаще всего объясняют только правила безопасности в случае пожара, отметил Наконечный. При этом охрана учебных заведений оставляет желать лучшего, по его словам. Кроме того, из-за нехватки понимания общечеловеческих ценностей дети зачастую копируют западный образ мышления, предположил он.

«Сейчас у нас любят копировать и подражать Западу, смотреть туда. Мы видим, к чему это приводит. Люди пытаются прославиться любым способом», — сказал зампред профсоюза.

Наконечный добавил, что в России не хватает образования в создании образа того, что хорошо, а что плохо. Он заявил, что это вопрос законодательства. И если не поменять ситуацию, то вопросы безопасности не помогут. Еще одной проблемой является то, что к образованию в России относятся как к услуге, по его словам.

Стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 20 сентября устроил вооруженный студент. Погибли шесть человек, более 20 пострадали.

Правительство выделило 18,5 миллиона рублей на компенсации пострадавшим в Перми, сообщило РИА ФАН.