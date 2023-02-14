14 февраля 2023, 19:27
Любительские соревнования по биатлону прошли в Москве
На днях в Марьинском парке стартовали любительские соревнования по биатлону. Этот спорт идеально подходит для тех, кто хочет держать себя в форме, и при этом обожает лыжи.
В общей сложности участники преодолели дистанцию в шесть километров, которая состояла из двух кругов и трех огневых рубежей. В первый день соревнований в гонке приняли участие порядка 500 спортсменов-любителей со всей России. Одни приехали за медалями, другие — получить удовольствие и зарядиться атмосферой, которая по масштабам не уступала олимпийской.
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«Попробовала — мне понравилось. Стало интересно попадать, ехать чуть быстрее. Стала получать удовольствие от происходящего, вот так втянулась», — рассказала участница соревнований Ольга Лютова.
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Двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России по биатлону Светлана Ишмуратова отметила, что на гонке присутствовала добродушная обстановка.
«На олимпиаде все зациклены на результат. Здесь чувствуется спортивное содружество, которое общается, взаимодействует, улыбается друг другу», — добавила она.
Организация соревнований по биатлону также была на высоком уровне. Специально для гонки Марьинский парк переоборудовали в настоящий спортивный комплекс. Весь необходимый инвентарь каждому участнику гонки в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» предоставил Московский НПЗ. Поддержку соревнованиям предприятие оказывает с 2022 года.
«Мы продолжаем развитие профессионального и любительского спорта в Юго-восточном округе Москвы. Это прекрасная возможность приобщиться к зимним видам спорта», — объяснил пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.
Следующий этап кубка пройдет уже 23 февраля в Лужниках. Масс-старт будет первой контактной гонкой этого сезона.
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