Общество 14 февраля 2023, 19:27 Любительские соревнования по биатлону прошли в Москве Фото: Сергей Шинов

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На днях в Марьинском парке стартовали любительские соревнования по биатлону. Этот спорт идеально подходит для тех, кто хочет держать себя в форме, и при этом обожает лыжи.

В общей сложности участники преодолели дистанцию в шесть километров, которая состояла из двух кругов и трех огневых рубежей. В первый день соревнований в гонке приняли участие порядка 500 спортсменов-любителей со всей России. Одни приехали за медалями, другие — получить удовольствие и зарядиться атмосферой, которая по масштабам не уступала олимпийской.

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«Попробовала — мне понравилось. Стало интересно попадать, ехать чуть быстрее. Стала получать удовольствие от происходящего, вот так втянулась», — рассказала участница соревнований Ольга Лютова.

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Двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России по биатлону Светлана Ишмуратова отметила, что на гонке присутствовала добродушная обстановка.

Фото: Сергей Шинов Фото: Сергей Шинов Фото: Сергей Шинов Фото: Сергей Шинов

«На олимпиаде все зациклены на результат. Здесь чувствуется спортивное содружество, которое общается, взаимодействует, улыбается друг другу», — добавила она.

Организация соревнований по биатлону также была на высоком уровне. Специально для гонки Марьинский парк переоборудовали в настоящий спортивный комплекс. Весь необходимый инвентарь каждому участнику гонки в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» предоставил Московский НПЗ. Поддержку соревнованиям предприятие оказывает с 2022 года.

«Мы продолжаем развитие профессионального и любительского спорта в Юго-восточном округе Москвы. Это прекрасная возможность приобщиться к зимним видам спорта», — объяснил пресс-секретарь МНПЗ Федор Казанцев.

Следующий этап кубка пройдет уже 23 февраля в Лужниках. Масс-старт будет первой контактной гонкой этого сезона.