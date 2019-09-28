Любителям порно предложили создать семью

Обычно подобным образом грешит человек без семьи, отметил священник. Поэтому он дал совет — сосредоточение на семейной жизни.

«Самое правильное — создать крепкую семью и всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу», — предложил митрополит Иларион.

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Так священник ответил на письмо жителя провинциального городка. В нем мужчина рассказал о ссоре с батюшкой, поэтому перестал приходить на службы. Теперь он остался без духовной поддержки, из-за чего еще больше погряз в грехе. Мастурбацию и просмотр порнографии он назвал своими основными грехами, которые мешают ему «жить нормальной христианской жизнью».

На слова митрополита Илариона отреагировал депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, сообщило ИА Nation News.

«Церковь не может предложить ничего другого. Естественно, в обществе все иные вещи считаются девиантными, отходящими от нормы. Сегодня либеральные силы часто пытаются привить молодежи убеждения, что все это не нужно, неправильно», — отметил он.

Сейчас много молодых людей прожигают свою жизнь, обратил внимание Милонов. У них нет семьи, детей, в старости их ждет «трагедия, одиночество и депрессия». По его словам, это правила бытия, которые писаны в Книге жизни, и только они считаются праведными.