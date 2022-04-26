Любителей весенних пробежек предупредили о проснувшихся клещах

Руководитель школы бега I Love Running в Ростове-на-Дону Алексей Гаврилов напомнил россиянам, которые начинают совершать пробежки с наступлением весны, что в это время существует опасность укусов от клещей. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Эксперт посоветовал «осматривать себя после тренировки и не бегать слишком решительно по зарослям у водоемов».

Гаврилов также порекомендовал одеваться на пробежку таким образом, чтобы не перегреваться и не переохлаждаться. Весеннее тепло, по его словам, слишком обманчиво, чтобы выходить на пробежку в легкой форме.

Кроме того, по словам руководителя школы бега, стоит быть осмотрительными вблизи частного сектора. В таких местах можно нарваться на собаку и быть покусанным.

«Весенне-летняя пора — прекрасное время как для начала своей беговой жизни, так и для ее развития, можно вставать ранним утром и встречать новый день на бегу, заряжаясь солнечной энергией, можно бегать и вечером, на сон грядущий, на закате, только не после плотного ужина и не слишком близко к отбою», — резюмировал эксперт.