Любителей нарушать ПДД предупредили о скрытых патрулях ГИБДД

Инспекторы ГИБДД следят за нарушителями на дорогах так, что те даже не подозревают об этом. Скрытые патрули передвигаются на обычных машинах без спецсигналов. Они никого не ловят, но передают данные о лихачах своим коллегам.

По данным Autonews, такие патрули работают круглосуточно, выявляя проезды на красный свет, случаи пьяной езды, выезд на встречную полосу. Зафиксировав нарушение, такие инспекторы по рации передают информацию патрулям, дежурящим по округу.

Источник издания обратил внимание, что некоторые водители начинают соблюдать ПДД только при виде сотрудников ГИБДД. В противном случае они запросто игнорируют правила, практикуют опасное вождение, игнорируют светофоры.

Но все меняется при виде полицейского автомобиля — тогда лихачи сразу снижают скорость, вспоминают о поворотниках. То есть начинают вести себя на дороге как в общем-то им следует вести себя всегда, чтобы не провоцировать ДТП и не создавать опасность для себя и для других.