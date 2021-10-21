Любителей холодных напитков в ресторанах призвали отказаться от их употребления из-за льда

В TikTok появилось видео, которое заставит любителей заказать прохладительные напитки в ресторанах навсегда отказаться от этого. На видео снят ледогенератор, который давно не мыли.

На кадрах техник, который обслуживает ледогенераторы, показал, как редко владельцы заведений прочищают устройства.

Из-за этого лед создается из воды ужасного качества с большим количеством накипи.

«Позвольте мне рассказать вам кое-что очень быстро — часто люди ходят в рестораны, они заболевают и думают, что это пищевое отравление или еда вызывает у них тошноту. Скорее всего, вас тошнит от льда», — сказал он.

Ранее аналитик-исследователь по тестированию цифровых продуктов Роскачества Георгий Тарачев рассказал, что далеко не всем отзывам в интернете можно доверять. Он отметил, что сейчас могут быть актуальны только те комментарии, которые были опубликованы не более двух месяцев назад, особенно если речь идет об отелях и ресторанах.