Любимые арктические продукты перечислили жители Петербурга

Пресс-служба комитета по делам Арктики провела опрос среди жителей Санкт-Петербурга на тему любимых арктических продуктов. Оказалось, что особой любовью пользуются морские и речные деликатесы, а также оленина. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на данные комитета.

Более половины опрошенных — 55,9% — рассказали, что чаще всего едят северную морскую рыбу. Чуть меньшее число респондентов, а именно 46,5%, отметили, что среди всех арктических деликатесов предпочитают морепродукты. Еще 40,3% чаще всего покупают пищевые водоросли.

Менее 30% употребляют в пищу речные виды северных рыб, а 15,2% покупают камчатского краба.

Также в число популярных продуктов вошли ягоды, консервы и оленина. Жители Северной столицы добавили, что покупали бы чаще продукты из Арктики, однако на прилавках магазинов их не всегда можно найти.