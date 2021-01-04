Любимова назвал чушью сообщения о кураторстве ЛГБТ-фестиваля

Глава Минкультуры России Ольга Любимова назвала чушью и клеветой информацию о том, что она будет курировать проведение ЛГБТ-фестиваля в стране. Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о том, что Любимова поручила провести ЛГБТ-фестиваль в Петербурге и он якобы должен пройти под ее личным контролем.

«Этот кинофестиваль никогда не проходил при поддержке Минкультуры России, а трактовка в ряде публикаций СМИ того, что я взяла его проведение на личный контроль, это чушь и клевета. Эти сведения не соответствуют действительности и являются искажением текста приказа», — сказала Любимова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

В соответствии с российским законодательством Минкультуры РФ ведет перечень проводимых в стране международных кинофестивалей на календарный год, пояснили в пресс-службе. Попадание в список, на который ссылаются СМИ, не означает информационной или финансовой поддержки мероприятий со стороны ведомства.

При этом, в 2021 году Минкультуры России планирует пересмотреть критерии отбора, а именно механизм подачи заявок и требования к проведению всех фестивалей.

В ноябре Роспотребнадзор временно приостановил работу Zoom Cafe на Гороховой улице в Санкт-Петербурге из-за антикоронавирусных ограничений. Владелец заведения Павел Штейнлухт тогда предположил, что это дело рук нетерпимого к ЛГБТ-сообществу активиста.