Любимова и Кадыров снимут документальный фильм о Чечне

Ольга Любимова и Рамзан Кадыров станут соавторами документалки об объектах культурного наследия Чечни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минкультуры России.

«На территории Чеченской Республики располагаются древнейшие памятники архитектуры, которые воспеты в песнях и легендах, отображены в живописи. <…> Мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма», — приводит агентство слова Любимовой.

Министр культуры подчеркнула, что многие россияне не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в Чечне. Кадыров отметил, что у руководства республики есть амбициозные планы по восстановлению и сохранению всех объектов культурного наследия региона.

«Многочисленные древние здания и сооружения, тейповые башни в послевоенные годы находились в разрушенном состоянии. Часть из них мы восстановили, и процесс реконструкции продолжается», — заявил глава Чечни.

Ранее министр культуры Хож-Бауди Дааев рассказал, что на территории республики есть более тысячи объектов культурного наследия, некоторым из которых более тысячи лет.

Ольга Любимова приняла участие в создании более 80 документальных фильмов. В их числе есть картины, которые сняли для федеральных каналов.