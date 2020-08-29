Любимое мороженое Владимира Путина подорожает на 30%

Из-за введения обязательной маркировки подорожает любимое мороженое Владимира Путина. Об этом сообщил сам производитель.

«Это может привести к существенному росту цен. В целом на мороженое — речь идет о 25-30%», — заявил гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев. Его слова приводит РИА «Новости».

Маркировку предложили вводить поэтапно, но это не спасет продукцию от подорожания. По словам Московцева, переоборудование лишь одной площадки производства стоит около 300 миллионов рублей. На эти деньги можно запустить еще одно производство. Кроме того, из-за новых требований снизится производительность труда, уверен гендиректор компании. В среднем — на 40%.

Еще один отрицательный фактор — борьбе с конкурентами. По мнению Московцева, российские производители проиграют эту битву, потому что продукция Белоруссии и Украины будет дешевле: в этих странах нет сложных систем маркировки.

Владимир Путин покупал мороженое «Коровка из Кореновки» на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском. Он угостил им президента Турции Эрдогана.

Ранее «Царьград» сообщал о подорожании мороженого весом до 100 граммов из-за введения специальной маркировки с 2021 года. Об отрицательных последствиях для всей отрасли уже предупредил Союз мороженщиков.