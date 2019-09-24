Любимое мороженое Путина выйдет на мировой рынок

Производитель мороженого, которым президент РФ Владимир Путин угостил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана на авиафоруме МАКС-2019, откроет цех для экспортных поставок.

Мороженщица объяснила вторую встречу с Путиным Подробнее

Как рассказал «Интерфаксу» вице-губернатор Краснодарского Края Андрей Коробка, региональный «Кореновский молочно-консервный комбинат» намерен ориентироваться на мировой рынок. Местные власти заложили в нацпроект «Международная кооперация и экспорт» увеличение экспорта до 3,8 миллиарда долларов к 2024 году.

Мороженое «Коровка из Кореновки» Путин впервые купил в 2017 году на авиасалоне МАКС. В 2018 году он назвал его самым вкусным. В августе 219 года он купи для себя два стаканчика «Коровки», а Эрдогана угостил «Вологодским». Покупка обошлась главе государства в 210 рублей.

На сайте комбината сказано, что его продукция уже продается в 28 странах мира, в том числе, в Германии, ОАЭ и США. По России производитель занял второе место по продажам мороженого в стаканчиках, брикетах и эскимо.

На МАКС журналисты заметили, что мороженое президенту РФ второй год подряд предлагает она и та же продавщица. Причем уже на следующий день ее на выставке уже не было.

Однако Екатерина Сафронова связалась со СМИ по телефону и объяснила, что является менеджером по организации торговли на авиашоу, а не обычной продавщицей.