Любимая учительница Путина рассказала о школьных годах президента

Любимой учительнице Владимира Путина Вере Дмитриевне уже 87 лет. Президент по-прежнему созванивается с педагогом и интересуется ее здоровьем. Вера Дмитриевна больше не преподает. Однако недавно вышла ее книга «Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя». О самых интересных моментах из ее содержания рассказал сайт kp.ru.

Владимир Путин впервые пришел к Вере Гуриевич на кружок по немецкому языку. Учительница вспоминает, что президент в школьные годы был очень энергичным и амбициозным учеником.

«Очень живой, подвижный, энергия буквально выплескивалась из него, именно она заставляла его вертеться на уроках. Он успевал посмотреть, что творится в тетрадях соседей и справа, и слева, и даже позади себя, постоянно лез под парту, так как ронял то ручку, то карандаш», — отметила учительница.

Несмотря на это, ее любимый ученик не стеснялся интересоваться о вещах, которые были ему неизвестны. Он имел хорошую память и острый ум.

«Володя не стеснялся задавать вопросы, слушал ответы на них до конца, если чего-то не понимал, то опять спрашивал. Главное — он обладал острым умом, очень хорошей памятью. Уже на первых уроках по изучению языка проявил удивительные способности», — резюмировала учительница.