Общество 23 апреля 2023, 15:41 «Любим, знаем и почитаем». Московский зоопарк поздравил Тимофея с международным Днем манула Московский зоопарк отмечает международный День манула Соцсети

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Московский зоопарк в воскресенье, 23 апреля, отмечает международный День манула. В честь праздника сотрудники зоосада в Telegram-канале рассказали о любимце мануле Тимофее.

Представители зоопарка напомнили, что Тимоша полюбился посетителям, а также стал героем рассказов и мемов.

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«Сегодня День манула! Не будем лить лишнюю воду — мы все его любим, знаем и почитаем», — отметили в зоопарке.

В зоопарке добавили, что манулы являются «редким, хмурым и скептичным, но невероятно прекрасным видом». Сотрудники также поздравили всех любимых котов с их днем и рассказали, что специально к этому празднику на медиаэкране главного входа в зоопарк запустили новый видеоролик с манулом в главной роли.

Ранее нейросеть нарисовала обитателей Московского зоопарка. Манула Тимофея она изобразила во время занятий в спортзале.