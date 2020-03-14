Люберцы научились делать эколавочки из мусора

В Люберцах открыли производство из мусора, который собрали жители. В прошлом году Подмосковье перешло на раздельный сбор отходов. Жители сортируют стекло, пластик и органический мусор. Бутылки, контейнеры и плёнка идут на переработку. Как работает безотходное производство лавочек — в материале 360.

Наши бутылочки из пластика и пищевая пленка приезжают сюда, на КПО «Восток». Этот высокотехнологичный комплекс по переработке отходов запущен в конце 2019 года. Через него в сутки проходит примерно 500 тонн мусора. Половина идет на вторсырье. Если мы с вами дома будем разделять отходы, на вторсырье пойдет в два раза больше.

Источник фото: телеканал «360»

Новое предприятие позволяет переработать все бытовые отходы без ущерба окружающей среде. На каждом этапе здесь скрупулезно отбирают то, что можно отправить на переработку.

На конвейере за мусором следят специальные лучи света. Они определяют в потоке пластик. Это называется оптический сепаратор. После — струей воздуха нужный объект отстреливают. Какие-то космические технологии, а не сортировка! Специалисты в шутку называют вторсырье товаром. Говорят, сейчас он очень популярен на рынке, поэтому качество должно быть на уровне.

«Он должен быть чистым. У него не должно быть примесей, какого-то загрязнения. Поэтому когда приезжает покупатель, делает замечания, мы стараемся этого не допускать. Потому что как только есть у нас посторонние предметы, стоимость товара падает», — говорит начальник производства КПО «Восток» Андрей Борисов.

Источник фото: телеканал «360»

Но зачем покупать отсортированный мусор? Да все просто! Чтобы переработать, а потом сделать что-то новое. И это не только пакеты и контейнеры, как мы привыкли думать.

Чтобы сделать одну лавочку, нужно пять тысяч полиэтиленовых пакетов. Вместе с песком их плавят при температуре 250 градусов. Полученную смесь закладывают в формы и прессуют. Но выдержит ли пластик суровое испытание нашим климатом и людьми? Да! Ничего не прогибается, вообще никаких движений — мы проверили, что эта лавочка очень устойчивая и прочная.

Цена приемлемая, около 13 тысяч рублей. Так что разделяйте отходы и отдыхайте на эколавочках!