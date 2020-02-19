Лиза Пескова порассуждала о мажорах и престижном образовании

Дочь Пескова пустилась в рассуждения о том, могут ли простые ребята получить престижное образование без «мохнатой лапы». Лиза постановила, что талант и труд — это основные критерии, которые открывают двери в любой вуз. Можно вполне обойтись и без связей.

«Что касается магистратуры МГИМО — учиться там может абсолютно любой старающийся и способный человек (как и в любых других престижных вузах)», — написала Пескова на своей странице в Instagram.

Она добавила, что на факультете международных отношений «ни о каком мажорстве и проплаченных сессиях и речи быть не может» До МГИМО Пескова училась в бизнес-школе во Франции. Девушка подчеркнула, что поступить туда может каждый. Главное — знать язык.

Но надо отметить, что стоимость обучения в магистратуре МГИМО, на факультете международных отношений, сейчас составляет около 2,3 миллиона рублей. Трудно себе представить, что молодой парень или девушка, которые мечтают получить образование там, смогут сами его оплатить. Бюджетные места, конечно, есть, но их единицы.

Такие деньги обычная молодежь заработать не сможет даже за год. Да и на хорошую работу без высшего образования не берут.