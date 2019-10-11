Лиза Киселева играла с собакой за несколько метров до убийства

Волонтеры, искавшие Лизу Киселеву, проследили весь ее путь от дома до встречи с Михаилом Туватиным, который подозревается в ее убийстве. Буквально за несколько метров от гаража, где нашли ее тело, она поздоровалась с соседом и поиграла с его собакой.

«Вот эта дорога, потом лесенка, в конце этой лесенки ее последним видел мужик, она поигралась с его собачкой, она каждое утро с ней играет, когда в школу идет. У него там гараж, он гуляет с собакой каждое утро, а собака у гаража бегает. Он говорит, что она так же (как обычно — прим. ред.) поиграла и пошла. И получается, от того места до того места, где, мы теперь понимаем, он (убийца — прим. ред.) ее заманил, схватил или еще чего-то — 25-30 метров. Но там получается не совсем на глазах, свернула за угол, и все», — рассказал РИА «Новости» крестный девочки.

Саратовцы устроили стихийный мемориал на месте гибели Лизы Киселевой. Видео Подробнее

По словам мужчины, в течение поисков место, где находятся гаражи, обследовали неоднократно, но внутрь не заходили.

Он добавил, что девочка ходила в школу одна, как и большинство ее одноклассников, поскольку в этом микрорайоне «все друг друга знают». Задержанный Михаил Туватин тоже всем знаком.

«Он больной человек». Сосед — о прошлом возможного убийцы девочки из Саратова Подробнее

Крестный рассказал, что Лиза Киселева была очень активной, занималась парусным спортом, гимнастикой, любила животных, следила за младшим братом, которому четыре года. Он вспомнил, как с родителями девочки ездил в Абхазию и шли четыре километра в гору.

«Все взрослые язык на плечах, а… [она] в сланцах бегом, потом один сланец порвался, она босиком. Она активная, спортивная, она с характером таким достаточно волевым», — рассказал мужчина.

Тело Лизы Киселевой нашли спустя полтора суток после исчезновения девочки. Девятилетняя школьница из Саратова вышла из дома на занятия, но по дороге пропала. Михаил Туватин признался, что убил ее и оставил тело в гараже.