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    29 января 2021, 17:39

    Помощь быстрее и эффективнее. «Лиза Алерт» начнет искать людей на машинах «Делимобиль»

    Анастасия Калинина

    Многие россияне благодарны поисковикам из «Лизы Алерт», которые вернули их близких домой. Некоммерческая общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей, старается помочь каждому, кто попал в беду. Теперь поисково-спасательный отряд начал сотрудничество с каршерингом «Делимобиль».
    Помощь быстрее и эффективнее. «Лиза Алерт» начнет искать людей на машинах «Делимобиль»

    «С предложением помочь к нам приходят абсолютно разные и неравнодушные к чужой беде люди и компании — это их вклад не только в каждый поиск, но и в жизни, и судьбы потерявшихся людей, в громкое и долгожданное «Найден, жив!» — рассказали в «Лизе Алерт».

    В рамках сотрудничества «Делимобиль» безвозмездно подключил отряд «Лиза Алерт» к корпоративному автопарку для поисковых целей в Москве и Московской области с возможностью парковаться бесплатно.

    Теперь у отряда есть не только каршеринговые автомобили, но и корпоративный личный кабинет, позволяющий видеть и перемещение автомобиля, его местонахождение и данные о поисковике, управляющим им. Кроме того, это поможет отслеживать, какие локации волонтеры уже просмотрели или проклеили ориентировками.

    Теперь многие не имеющие собственного автомобиля поисковики «Лизы Алерт» смогут выезжать на выполнение задач и чаще участвовать в активных поисках. Сотрудничество поможет расширить географию выполнения особо срочных задач, решать автономные задачи, постоянно имеющиеся и задаваемые информационными координаторами поисков. Кроме того, пешие волонтеры, имеющие водительское удостоверение, смогут беспрепятственно и быстро оказываться в нужное время и в нужном месте.

    Поисковый отряд «Лиза Алерт» был основан в октябре 2010 года. Добровольцы оказывают помощь бесплатно, они трудятся без выходных и праздников. Участником поискового отряда может стать любой желающий. Кроме того, организация сотрудничает с многими известными компаниями.