«Лиза Алерт»: люди стали чаще пропадать на природе

«Дети бегут, не выдерживая такого обильного общения с родителями, пропадают одинокие пожилые люди, а также люди с деменцией. Еще выросли пропажи людей с подвижной психикой, что тоже объясняется ситуацией в стране — не все выдерживают», — уточнил представитель отряда Григорий Сергеев.

По данным издания, «Лиза Алерт» сейчас работает в основном автономными группами, которые не пересекаются. На поиски выезжают экипажи «двойки», сформированные из живущих вместе людей. Однако бывают случаи, когда это вообще невозможно сделать.