Общество 23 августа 2023, 11:07 Ливни во Владивостоке подтопили школу и обрушили опорную стену Мэрия Владивостока сообщила о подтоплении школы из-за ливней

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Из-за ливней во Владивостоке обрушилась опорная стена, подтопило школу и низкие участки дорог. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По данным первого замглавы администрации Сергея Дмитриенко, в школе № 74 начался ремонт крыши, подрядчик затянул ее часть тентом, но произошла протечка. Сейчас тент восстанавливают. Потом здание просушат силами подрядчика.

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Секцию подпорной стены завалило у лицея № 41. Ее вывезут в течение нескольких дней. Специалисты устанавливают ущерб и готовят решение по восстановлению конструкции. Мэрия получает информацию о ситуации в школах и детсадах каждый час.

Вода зашла в подвалы ряда соцучреждений — сейчас ее откачивают из подвальных помещений Седанкинского дома-интерната и Дальзаводской больницы. В уборке сошедшего на дороги грунта задействовали около 90 рабочих и 100 единиц спецтехники.

Во Владивостоке выпало уже 80 миллиметров осадков. Сход грунта с косогоров зафиксировали по десятку адресов, на некоторых территориях потоки воды повредили асфальт.