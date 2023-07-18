Общество 18 июля 2023, 09:37 Ливни и грозы пообещали москвичам во второй половине дня 18 июля Синоптик Леус: дождь с грозой придет в Москву вечером 18 июля Unsplash

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Облачную погоду с прояснениями пообещали москвичам 18 июля. Во второй половине дня в городе пройдут дожди и грозы, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Температура воздуха в столице — +25…+27 градусов. При грозе будут наблюдаться более сильные порывы. Атмосферное давление упадет ниже нормы», — написал он.

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Леус добавил, что холодный атмосферный фронт сохранит влияние в Москве и завтра. Столбики термометров упадут до +19…+21 градуса. Местами пройдут дожди.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов заявил, что во второй половине лета аномальной жары в Центральной России также не предвидится.