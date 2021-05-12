Ливни и грозы обрушатся на Москву и Подмосковье 12 мая

В Москве и Московской области в среду, 12 мая, ожидаются ливни и грозы. Непогоду принесет южный циклон, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«В столичном регионе сегодня будет ощущаться влияние южного циклона, который накануне заливал дождями Кубань, Ставрополье, Ростовскую область, обрушил туда рекордное количество осадков. Облачные поля этого циклона, подчиняясь воздушным потокам, поднимаются к северу и уже начинают закрывать небо над столичным регионом», — рассказала она РИА «Новости».

Ливневые дожди обрушатся на столицу и область во второй половине дня, местами прогремят грозы. Поднимется восточный ветер до 5-10 метров в секунду, во время гроз его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха 12 мая не поднимется выше +23 градусов.

По словам Волосюк, в Москве в среду ожидается до +19…+21 градуса, а в области — +18…+23. Атмосферное давление будет повышенным — 750 миллиметров ртутного столба.

Из-за сильных порывов ветра в Москве и Подмосковье области объявили «желтый» уровень погодной опасности.