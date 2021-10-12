Ливневки в России решили модернизировать

Чиновники решили улучшить ливневую канализацию в городах. С такой инициативой выступил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с Минстроем. Это предложение обсудили с экспертами журналисты «Известий».

Эксперты рассказали, что с канализацией в России уже давно большие проблемы — в большинстве городов она сильно износилась. В связи с этим заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил Минстрою разработать проекты по улучшению ливневок.

В Минстрое журналистам ответили, что пока говорить о том, как именно канализацию будут модернизировать, слишком рано. Скорее всего, проект по осовремениванию водотоков будет включен в общие планы по городскому благоустройству. Поэтому ливневки, что логично, будут ремонтировать вместе с развитием дорожного хозяйства и реконструкцией очистных сооружений.

Директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова объяснила, почему вода застаивается на дорогах. По ее словам, сегодня в законодательстве нет обязательных требований к устройству автодорог с отведением воды. Именно поэтому потоки лишней влаги разрушают дороги и мешают водителям.

«Ливневая канализация почти во всех городах России требует модернизации. Особенно остро проблема стоит на юге страны, где обычно больше осадков. В числе главных проблем — отсутствие очистки стоков, недостаточная пропускная способность канализации, а в некоторых населенных пунктах ливневки нет вообще», — так проблему обозначила руководитель комиссии по ЖКХ Ирина Булгакова.

Эксперт ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук назвал примерную сумму, которая потребуется, чтобы привести все в порядок. По его расчетам, она составит не менее 250 миллиардов рублей.