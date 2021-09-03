Ливень с градом прошел в Москве и Подмосковье. Видео

Сильный дождь с градом прошел в Москве и Подмосковье. Картину дополнил сильный ветер. Погода стала по-настоящему осенней.

Сегодняшний день по прогнозу синоптиков стал одним из самых холодных дней в столичном регионе. В воскресенье, 5 сентября, также ожидается похолодание. Кроме того, в выходные также ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 12-15 метров в секунду.

Пользователи в соцсетях успели поделиться видео ливня с градом. По словам одного из них, погода не дает скучать. И при этом не делает никаких намеков на бабье лето. Однако, по мнению метеорологов, отчаиваться не стоит, потепление еще вернется.

Сильный град прошел в Мытищах. Так что там было не только мокро, но и довольно шумно. Градины громко барабанили по карнизам домов.

Появились и кадры ливня на ВДНХ. Там, правда, обошлось без града.

Постепенное улучшение погоды должно начаться с 7–8 сентября. Жары не случится, но тем не менее термометры покажут выше +10…+13 градусов.