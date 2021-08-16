Ливень вновь подтопил улицы Керчи

В Керчи из-за ливня подтоплены несколько улиц, остановлена работа троллейбусов. Штормовое предупреждение в восточных районах Крыма действует до 16 августа.

Сейчас специалисты устраняют последствия ливня, идет откачка воды с подтопленных территорий. Об этом РИА «Новости» сообщила начальник управления администрации города по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации Алена Корзун

«Обильные осадки, выпавшие ночью, подтопили центр города. Движение маршрутного транспорта по улицам Самойленко, Еременко, Кирова временно прекращено», — рассказала она.

В реке, протекающей на территории города, снова поднялся уровень воды. Троллейбусное сообщение в городе приостановлено до нормализации ситуации.

В прошлый раз Керчь подтопило 12 августа. На город обрушился ливень, выпало две месячные нормы осадков. Река Мелек-Чесме вышла из берегов, были подтоплены местный стадион, рынок, рыбоконсервный завод, несколько дворов частных домов. Из зон подтопления эвакуировали 10 человек.