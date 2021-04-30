Ливень накроет Москву и Подмосковье в пятницу

В последний рабочий день перед длинными выходными Москву и Московскую область накроет ливень. Температура воздуха повысится до +14 градусов.

«Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днем небольшой дождь, а вечером сильный ливень. Температура воздуха в столице днем повысится до +12…+14 градусов, по области от +10 до +15», — сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 30 апреля, поднимется юго-западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что дождь, ветер и ночные заморозки придут в Москву в ближайшую неделю. Через Москву пройдет фронтальный раздел, холодный фронт, и обострение фронта приведет к осадкам. По количеству осадков апрель выйдет на второе или третье место. С большой степенью вероятности он окажется рекордно дождливым, спрогнозировал метеоролог. Тепло в столицу и область, согласно прогнозу ведущего сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, вернется с 6 мая.