Общество 25 июля 2023, 16:30 Ливни и грозы пообещали москвичам в ночь с 25 на 26 июля МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, ливнях и грозах в ночь с 25 на 26 июля РИА «Новости»

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В ночь с 25 на 26 июля синоптики пообещали ухудшение погодных условий в Москве. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, местами будут сверкать грозы, сообщили в МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 20:00 25 июля с сохранением до 11:00 26 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

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Спасатели обратились к жителям и гостям столицы с настоятельной просьбой не парковать свои автомобили вблизи деревьев и под ними, обходить щиты и рекламные конструкции, следить за детьми и без необходимости не выходить из дома. Кроме этого, — автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее московские власти рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды во вторник из-за грозы.