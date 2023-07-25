25 июля 2023, 16:30
Ливни и грозы пообещали москвичам в ночь с 25 на 26 июля
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре, ливнях и грозах в ночь с 25 на 26 июля
В ночь с 25 на 26 июля синоптики пообещали ухудшение погодных условий в Москве. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, местами будут сверкать грозы, сообщили в МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 20:00 25 июля с сохранением до 11:00 26 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Реклама
Спасатели обратились к жителям и гостям столицы с настоятельной просьбой не парковать свои автомобили вблизи деревьев и под ними, обходить щиты и рекламные конструкции, следить за детьми и без необходимости не выходить из дома. Кроме этого, — автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее московские власти рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды во вторник из-за грозы.
МЧС РФ
Погода
Москва 2023
Погода в Москве
Реклама
Реклама