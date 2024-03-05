Общество 05 марта 2024, 14:03 Ливанов рассказал, кого режиссер хотел видеть в роли Шерлока Холмса Актер Ливанов: на роль Шерлока Холмса хотели позвать Кайдановского или Юрского РИА «Новости»

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Режиссер Игорь Масленников изначально видел в роли Шерлока Холмса совсем других актеров. Об этом рассказал Василий Ливанов в беседе с изданием «Аргументы и факты».

«Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: „Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду. Вот и все“, — пояснил артист.

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Он уточнил, что режиссер хотел утвердить на главную роль в фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Александра Кайдановского или Сергея Юрского.

По словам Ливанова, Масленников лукавит, рассказывая о том, что сразу рассматривал на роль Шерлока только его.

«Это потом Масленников писал, что всегда хотел, чтобы я играл. А вначале он был совсем не таким, поверьте!» — подчеркнул актер.

Ранее Ливанов назвал сумму гонорара за роль Шерлока Холмса. По его словам, в советское время творческие люди не были готовы работать только за идею.