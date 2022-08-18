Литва закрыла для туристов из России усадьбу Пакруойис

Власти Латвии допустили грубое нарушение прав человека, запретив туристам из России посещать усадьбу Пакруойис. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен напомнила, что речь идет о настоящем загородном дворце, где туристические группы могут провести весь день.

«Однако, как и в случае с призывами прибалтийских стран запретить гражданам России въезд в страны ЕС, проявления этой чудовищной дискриминации не находят поддержки более разумных европейских коллег», — написала Москалькова.

Она напомнила, что партия бундестага «Альтернатива для Германии» выступила против запрета выдачи шенгенских виз россиянам.

После того, как мир избавился от железного занавеса, подчеркнула омбудсмен, люди стали счастливее. Поэтому ошибки прошлого повторять нельзя.

Посольство Латвии в России приостановило выдачу виз для россиян на неопределенный срок. Министр иностранных дел республики Кришьянис Кариньш заявил, что сейчас изучается вопрос о полном запрете на въезд россиян по шенгенским визам, выданным другими странами. Это не последнее ограничение, которое подготовили власти прибалтийской республики.

МВД Латвии готовит поправки в законодательство о запрете на работу всех людей без статуса постоянного жителя в ЕС. Эта мера коснется жителей России и Белоруссии, которых наняли на работу латвийские компании.