Little Big выступили в шоу «Голос» на Первом канале

Группа Little Big поддержала участников полуфинала шоу «Голос» на Первом канале Рагду Ханиеву и Антона Токарева. Музыканты вышли на сцену и вместе с конкурсантами исполнили песню Skibidi.

Skibidi вышла в 2018 году на альбоме Little Big Antipositive, Pt. 2. На этот трек сняли клип, который стал вирусный. Танец из видео породил международное движение Skibidi Challenge. Десятки тысяч пользователей со всего мира начали выкладывать в Сеть собственные записи с этим танцем. Оригинальный клип Little Big Skibidi набрал десятки миллионов просмотров за первые несколько дней после публикации. К настоящему моменту у видео 330 миллионов просмотров.

Во время выступления Ханиевой и Токарева в пляс пустились даже члены жюри.