Лицам без гражданства в России начнут выдавать временное удостоверение личности

В России лица без гражданства с 24 августа смогут получить временное удостоверение личности. Его будут выдавать сроком на 10 лет. Обладатели таких документов получат возможность работать в РФ без оформления разрешительных документов.

Вступившая в силу норма дополнит закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», сообщил ТАСС.

Временным удостоверением в ней называют «документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания на территории РФ». Электронной формы у него нет.

Удостоверение выдают лицам, у которых нет признаваемых в России документов, подтверждающих личность. Условием указано «отсутствие государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство» или в случае его выдворения.

С заявлением на получение удостоверения необходимо обратиться в территориальный орган МВД. Его выдадут в течение 10 рабочих дней. Обладателям документа не придется оформлять в РФ разрешение на работу.

Срок действия временного удостоверения — 10 лет. Обращаться за его заменой необходимо не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия. Если его обладатель получит иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, удостоверение аннулируют, а человека обяжут покинуть Россию в течение 15 дней.