Лица Таймыра показали в офисе ООН в Женеве

Уникальная фотовыставка «Мир в лицах» российского фотохудожника Александра Химушина открылась в офисе ООН в Женеве при поддержке «Норникеля». В главном зале Дворца Наций презентованы 170 выразительных фотопортретов, запечатлевших представителей более 100 коренных народов мира в национальных костюмах.

На создание экспозиции у Александра Химушина ушло 7 лет, а география его маршрутов составила почти 90 стран. В последние годы фотохудожник работал над этим грандиозным проектом в Сибири, и этносам этого региона посвящена значительная часть коллекции.

Постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что поощрение и защита прав коренных народов является одним из приоритетов Российской Федерации. «В нашей стране последовательно и на системной основе осуществляется политика по обеспечению устойчивого развития коренных малочисленных народов, созданию условий для их социально-экономического и этнокультурного развития, сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни. Демонстрация открываемой сегодня фотовыставки — наглядное тому подтверждение», — отметил Гатилов.

Украшением церемонии стало выступление заслуженного коллектива народного творчества РФ Таймырского народного ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». Фотопортреты жителей полуострова Таймыр — долган, энцев, ненцев, эвенков и нганасан в том числе представлены на выставке, а некоторые из героев работ Александра Химушина стали её первыми очевидцами.

Одну из работ — портрет нганасанского мальчика, фотохудожник торжественно передал в дар представительству ООН в Женеве. «Тема взаимодействия с коренными народами имеет особый статус в „Норникеле“. В прошлом году по итогам переговоров с общинами был подготовлен пятилетний план мероприятий, включающий более 40 направлений конкретных действий, необходимых для решения задач коренных народов. Компания выделит на его реализацию около 2 миллиардов рублей. Приоритетными направлениями являются сохранение традиционных форм хозяйствования, формирование достойных жилищных условий, социокультурные и образовательные программы. Особое внимание будет уделено сохранению языкового наследия каждой из 5 коренных народностей Таймыра», — рассказал директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Михаил Кузнецов.

Выставка в Женеве продлится до 10 декабря. Отметим, что ранее выдающиеся работы Александра Химушина также были представлены в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.