Общество 07 марта 2024, 11:45 «ЛитРес»: Татьяна Ларина стала самой популярной героиней классической литературы

Читать 360tv в

Самой популярной героиней русской литературы признали Татьяну Ларину из романа «Евгений Онегин», за нее проголосовал 51% опрошенных. Об этом сообщил НСН со ссылкой на группу компаний «ЛитРес».

На вторую строчку россияне поместили Анну Каренину, ее выбрали 37% опрошенных. Третье место заняла Маргарита из «Мастера и Маргариты». Она набрала 36% голосов.

Реклама

Как добавил RT, также участники опроса часто упоминали Наташу Ростову из «Войны и мира» и Машу Миронову из «Капитанской дочки».

Авторы: