07 марта 2024, 11:45
«ЛитРес»: Татьяна Ларина стала самой популярной героиней классической литературы
Самой популярной героиней русской литературы признали Татьяну Ларину из романа «Евгений Онегин», за нее проголосовал 51% опрошенных. Об этом сообщил НСН со ссылкой на группу компаний «ЛитРес».
На вторую строчку россияне поместили Анну Каренину, ее выбрали 37% опрошенных. Третье место заняла Маргарита из «Мастера и Маргариты». Она набрала 36% голосов.
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Как добавил RT, также участники опроса часто упоминали Наташу Ростову из «Войны и мира» и Машу Миронову из «Капитанской дочки».
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