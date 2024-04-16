16 апреля 2024, 11:59
«Литрес» и «Читай-город»: 76% россиян рассказали, что им нравятся фильмы и сериалы про жизнь русских классиков
Аналитики сервиса «Литрес» и книжной сети «Читай-город» в результате опроса выяснили, что 76% российских граждан нравится смотреть фильмы и сериалы о жизни русских классиков. Об этом написало ИА НСН.
Примерно 14% респондентов ждут новый проект о писателе Михаиле Булгакове. Большинство участников в роли писателя хотели бы видеть актера Евгения Цыганова, чуть меньше россиян — Ивана Янковского и Виктора Добронравова.
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На роль Федора Достоевского россияне выбрали Виктора Добронравова (16%), Константина Хабенского (14%) и Ивана Янковского (13,5%).
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