Литературовед Лев Аннинский скончался в возрасте 85 лет

Архангельский напомнил, что в советские времена именно Аннинского знали широкие читающие массы, поскольку он одним из первых в своем поколении писал вольно и легко, так как научился ставить «правильные слова в правильном порядке».

По данными издания, за свою долгую жизнь, кроме написания книг, критических статей и литературоведческих работ, Аннинский трудился в разных изданиях, преподавал в Московском международном университете, создавал на телевидении авторские программы. Его заслуги отмечены рядом отечественных наград. В частности, он является лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» и правительственной премии в области культуры.