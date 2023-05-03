Общество 03 мая 2023, 16:33 «Литературную почту» откроют на Дворцовой площади в Петербурге 18 мая

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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади вновь заработает «Литературная почта». Об этом написало издание «Петербургский дневник».

С 18 по 21 мая все желающие смогут бесплатно отправить открытки в любую точку России. Рядом с почтовым ящиком установят фотозону, где жители и гости города смогут сделать фотографии.

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В этом году открытки украсят рисунки, созданные участниками творческого конкурса Общественной палаты «Приключение буквы в Санкт-Петербурге». По словам генерального директора АО «Петроцентр» Кирилла Смирнова, «Литературная почта» — это прекрасная возможность порадовать родных и друзей авторской открыткой, созданной при участии юных петербуржцев.