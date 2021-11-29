Фонд поддержки российских литераторов появится в России

На портале федеральных правовых актов появился проект указа президента Росси о создании в стране Фонда поддержки российских литераторов. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По данным издания, Минцифры выступит учредителем фонда от лица государства. Цель создания фонда заключается в обеспечении дополнительных мер поддержки российским литераторам «путем создания необходимых условий ‎для творческой работы». Отмечается, что в обязанности новой организации войдет обеспечение сохранности и целевого использования передаваемой ей недвижимости, которая раньше принадлежала Литфонду и Союзу писателей СССР.