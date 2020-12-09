Листовки с отрицанием пандемии раздали на акции КПРФ в центре Москвы

В тексте листовок утверждалось, что пандемии не существует, а вакцинация граждан сравнивалась с «возрождением фашизма». По данным издания, фотографии с текстом листовок появились в одном из каналов в Telegram, но после авторы снимков их удалили.

Собравшиеся около мэрии противники удаленного обучения не соблюдали социальную дистанцию, некоторые не носили маски.

Побывавший на месте митинга депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что не носит маску, так как у него иммунитет. По его словам, никакой опасности для участников уличной акции не было.

«Доказано наукой, что на улице возможность заражения коронавирусом минимальна: 0,001%. Я был без маски, потому что у меня есть иммунитет», — заявил он.

С конца марта в России действует административная ответственность за распространение фейковых сообщений об эпидемии. За ложную информацию об обстоятельствах, угрожающих жизни или здоровью граждан, предусмотрены штрафы для физических лиц от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы до трех лет.