Листопад продлится в Москве и Подмосковье еще 2 недели | 360°

Общество 11 октября 2022, 11:42 Поделиться Telegram

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Viber Листопад продлится в Москве и Подмосковье еще 2 недели

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Главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк в разговоре с изданием РИАМО рассказал, как долго будет опадать листва в Москве и Подмосковье.

По словам эксперта, этот процесс будет длиться еще около двух недель.

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«Сейчас он (листопад — ред.) начинается и будет идти в течение октября. [Окончится] в ближайшие две недели», — добавил главный садовник.

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Дубенюк подчеркнул, что золотая осень сохранится до конца этой недели.

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